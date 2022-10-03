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Спорт3 октября 2022 19:31

"Крылья Советов" вничью сыграли с "Краснодаром", счет 0:0

Ни гости, ни хозяева так и не смогли открыть счет
Сергей АХМАТОВ
В игре так и не был открыт счет

В игре так и не был открыт счет

Фото: c cайта ФК "Крылья Советов".

Самарские "Крылья Советов" в 11 туре РПЛ вничью сыграли с "Краснодаром". Самарцы принимали гостей на домашнем стадионе - для фанатов игра с одним из наиболее сильных туров Премьер-лиги стала настоящим зрелищем. Но яркой игрой с множеством голевых моментов игроки не порадовали.

Впрочем, назвать матч скучным тоже нельзя. Опасных моментов было много, и пару раз судьям даже пришлось прибегнуть к VAR. Так, судья не назначил штрафной удар после фола Глушенкова. Потеря случилась и в составе самарцев: в первом тайме один из самых активных футболистов команды Юрий Горшков получил травму, которая, вероятно, может не позволить ему сыграть в ближайшем матче.

В 12 туре "Крылья" сыграют со "Спартаком" в Москве на выезде. Игра пройдет 9 октября в 15:00.