В Самарской области на трассе М-5 «Урал» временно ограничат движение 4 октября

Дорогу перекроют в обед – с 13:00 до 14:00 по самарскому времени. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 4 октября, на трассе М-5 «Урал» в Самарской области временно ограничили движение. Об этом сообщает пресс-служба ФКУ «Поволжуправтодор».

Временные перекрытия движения будут производиться в районе пересечения с подъездом к Ульяновску. Оно будет продолжаться в два временных отрезка. Сначала перекроют ранним утром в период с 06:00 до 07:00, а затем в обед – с 13:00 до 14:00 по самарскому времени.

Ограничения на автодороге М-5 «Урал» вводятся на время демонтажа и монтажа рамных конструкций на участке км 889+068 – км 889+865.

Автомобилистов просят отнестись к временным неудобствам с пониманием и заранее планировать свои поездки с учетом данной информации.