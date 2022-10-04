Самарские синоптики рассказали о погоде в начале октября 2022 года

На губернию обрушатся дожди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики рассказали о погоде в октябре 2022 года. В регионе пройдут дожди.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии погода сформируется под влиянием атмосферных фронтов активного Балканского циклона. Специалисты также предупреждают жителей об усилении ветра во вторник, 4 октября 2022 года. В регионе также пройдут умеренные дожди. Облака будут препятствовать прогреву воздуха.

Напомним, на Самарскую область надвигаются сильные магнитные бури. Во вторник их сила составит 6 баллов. Метеочувствительным гражданам следует подготовиться.