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Общество4 октября 2022 4:19

Самарские синоптики рассказали о погоде в начале октября 2022 года

В регионе ожидается усиление ветра
Алена ПРОВКИНА
На губернию обрушатся дожди

На губернию обрушатся дожди

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области синоптики рассказали о погоде в октябре 2022 года. В регионе пройдут дожди.

По данным ФГБУ «Приволжское УГМС», в губернии погода сформируется под влиянием атмосферных фронтов активного Балканского циклона. Специалисты также предупреждают жителей об усилении ветра во вторник, 4 октября 2022 года. В регионе также пройдут умеренные дожди. Облака будут препятствовать прогреву воздуха.

Напомним, на Самарскую область надвигаются сильные магнитные бури. Во вторник их сила составит 6 баллов. Метеочувствительным гражданам следует подготовиться.