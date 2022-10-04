В Самарской области двое мужчин обокрали дачный участок и сдали похищенное на металлолом

Вырученные деньги потратили на собственные нужды. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Красноярском районе Самарской области 61-летний житель Екатериновки и 52-летний житель Самары похитили с дачного участка металлические изделия и сдали его в пункт приема.

— Владелица участка оценила ущерб как значительный для себя в размере 14,6 тысяч рублей, — рассказали в ГУ МВД по Самарской области.

Работник одного из пунктов приема металла сообщил, что мужчины сдали металлические изделия, которые по предположению похищены с участка. Один из мужчин, житель Екатериновки, оказался ранее судим, а у второго судимости не было.

Они пояснили, что приехали на автомобиле с прицепом, украли металл и сдали похищенное в пункт приема, предъявив личные документы. Вырученные деньги потратили на собственные нужды. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, ведется расследование.