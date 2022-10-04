Самарец показал, как идет процесс ремонта деформационных швов на Южном мосту

Рабочие приступили к ремонту. Фото: скриншот видео

В Самаре местный житель показал, как идет ремонт на Южном мосту. Специалисты устраняют деформационные швы.

Судя по видео, опубликованному в социальных сетях городским блогером Евгений Щекин, рабочие приступили к работам 3 октября 2022 года. Ранее водители сообщали, что утром в понедельник без препятствий проезжали по участку, но уже ближе к вечеру на мосту образовалась серьезная пробка.

Напомним, ремонт планируют провести в период с 3 по 10 октября 2022 года. Движение перекроют по путепроводу «Аврора» и Южному мосту. Автолюбителям следует выбрать иной маршрут.