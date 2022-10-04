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Происшествия4 октября 2022 5:06

В Самарской области женщина перевела мошенникам 1,5 млн рублей

Возбуждено уголовное дело
Алена ПРОВКИНА
Женщина стала жертвой мошенников

Женщина стала жертвой мошенников

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области сотрудница юридической фирмы потеряла крупную сумму. Мошенники продолжают представляться сотрудниками банка.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, местной жительнице позвонил неизвестный. Он представился специалистом банка и пояснил, что счетом потерпевшей пытаются завладеть злоумышленники. Аферист порекомендовал перевести накопления в безопасность. Женщина направила 1,5 миллиона рублей на чужую карту.

После перевода мошенник перестал выходить на связь. Тогда потерпевшая поняла, что стала жертвой злоумышленника. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело.