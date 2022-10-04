Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+14°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Спорт4 октября 2022 5:34

В Дворце спорта прошла первая игра в Единой лиге ВТБ между БК «Самара» и московским ЦСКА

Самарская команда уступила 72:85
Ирина СИНЕГУБОВА
На трибунах находились почти 4700 болельщиков.

На трибунах находились почти 4700 болельщиков.

Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 3 октября, в новом Дворце спорта в Самаре прошла первая игра сезона в Единой лиге ВТБ между БК «Самара» и московским ЦСКА. Матч закончился поражением хозяев 72:85. Поболеть за команду пришел и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Для всех любителей спорта это особый день. Если бы Дворец спорта не появился на год раньше, в наш город не пришел бы большой баскетбол, — сказал Дмитрий Азаров.

На трибунах собрались почти 4700 болельщиков.

Следующий матч самарцы проведут на выезде в Краснодаре против команды «Локомотив-Кубань». Встреча пройдет 8 октября.