В Дворце спорта прошла первая игра в Единой лиге ВТБ между БК «Самара» и московским ЦСКА

На трибунах находились почти 4700 болельщиков. Фото: правительство Самарской области

В понедельник, 3 октября, в новом Дворце спорта в Самаре прошла первая игра сезона в Единой лиге ВТБ между БК «Самара» и московским ЦСКА. Матч закончился поражением хозяев 72:85. Поболеть за команду пришел и губернатор Самарской области Дмитрий Азаров.

— Для всех любителей спорта это особый день. Если бы Дворец спорта не появился на год раньше, в наш город не пришел бы большой баскетбол, — сказал Дмитрий Азаров.

На трибунах собрались почти 4700 болельщиков.

Следующий матч самарцы проведут на выезде в Краснодаре против команды «Локомотив-Кубань». Встреча пройдет 8 октября.