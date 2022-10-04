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Происшествия4 октября 2022 5:49

В Самаре житель коммуналки украл у соседки смеситель и радиатор отопления

Вещи он сдал в пункт приема
Алена ПРОВКИНА
В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местный житель решил обворовать свою соседку по коммунальной квартире. Он снял смеситель и радиатор отопления.

По информации пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области, в отделение полиции за помощью обратилась 51-летняя женщина. Она рассказала, что живет в коммунальной квартире по улице Чапаевской. Потерпевшая обнаружила, что с общей кухни пропали столовый приборы, два казана, смеситель и радиатор. Она оценила ущерб в 12 тысяч рублей.

Правоохранители выехали по адресу и опросили заявительницу. Сотрудники полиции проверили пункты приема металлолома, в которых отыскали пропавшие вещи. Им удалось задержать подозреваемого, признавшего свою вину. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело.