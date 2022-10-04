В Самаре могут возродить производственную гимнастику на предприятиях

Самарцы задумываются о физкультминутках на работе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре стало известно, что многие предприятия могут возродить производственную гимнастику. Сотрудники рассказали, как относятся к этой идее.

По информации сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob, более 70 регионов страны решили вновь ввести физкультминутки. В областной столице на работе у 9% самарцев уже проводят гимнастику; у 3% опрошенных – это обязательно, а у 6% - по желанию. Каждый второй сотрудник отмечает, что хотел бы такую практику на своем рабочем месте.

Не заинтересованы в гимнастике 37% респондентов. Чаще остальных о физкультминутках мечтают женщины – 60% против 48%.