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Общество4 октября 2022 6:54

В Самаре бесплатно покажут фильмы в рамках фестиваля «Кино – детям» 4, 11 и 18 октября

Российские короткометражки можно увидеть в самарской библиотеке
Ирина СИНЕГУБОВА
Кинопоказы состоятся в 12:00 и 15:00 в конференц-зале областной библиотеке. Фото: соцсети

Кинопоказы состоятся в 12:00 и 15:00 в конференц-зале областной библиотеке. Фото: соцсети

В Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдут бесплатные кинопоказы в рамках XXVII Международного кинофестиваля «Кино – детям».

— Короткометражные фильмы российских авторов можно посмотреть в каждый вторник второго осеннего месяца, 4, 11, 18 октября, — рассказали в пресс-службе самарской библиотеке.

Кинопоказы состоятся в 12:00 и 15:00 в конференц-зале областной библиотеке, расположенной на пр. Ленина 14а. Уже сегодня покажут «И всюду любовь», «Звездопад» и «Коля и Оля» с возрастным ограничением 6+.

А 11 октября зрители смогут увидеть «Тайны поместья Фонзе», «Не Иван или как приручить богатыря» и «Я пошел искать море» с возрастным ограничением 12+. 18 октября – «Не пойман не вор», «Миру не хватает тишины» и «Сон в зимнюю ночь» с возрастным ограничением 6+.