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Общество4 октября 2022 6:54

Самарские синоптики рассказали о теплой погоде в начале октября

Днем столбики термометров будут подниматься до +17
Алена ПРОВКИНА
В начале октября будет тепло

В начале октября будет тепло

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода ожидает жителей Самарской области в начале октября.

В регионе будет тепло: днем температура воздуха от +12 до +17 градусов, облачно с прояснениями. Местами пройдут умеренные дожди. Также специалисты предупреждают об усилении ветра..

Погоду в Самарской области будет формировать влияние атмосферных фронтов активного Балканского циклона. Напомним, из-за усилившегося ветра во вторник, 4 октября 2022 года, объявили желтый уровень опасности.