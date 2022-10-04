Самарские синоптики рассказали о теплой погоде в начале октября

В начале октября будет тепло Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Синоптики Приволжского УГМС рассказали, какая погода ожидает жителей Самарской области в начале октября.

В регионе будет тепло: днем температура воздуха от +12 до +17 градусов, облачно с прояснениями. Местами пройдут умеренные дожди. Также специалисты предупреждают об усилении ветра..

Погоду в Самарской области будет формировать влияние атмосферных фронтов активного Балканского циклона. Напомним, из-за усилившегося ветра во вторник, 4 октября 2022 года, объявили желтый уровень опасности.