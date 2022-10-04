Самарцы рассказали, как справляются со стрессом на работе

Стресс может повлиять на решение об увольнении Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре местные жители рассказали, как справляются с рабочим стрессом. Многие переживают во время исполнения обязанностей.

По данным специалистов Зарплата.ру, больше половины самарцев (55%) признались, что во время работы испытывают стресс. Отмечают, что 27% респондентов не переживают, а 8% нервничают постоянно. Остальные опрошенные утверждают, что вообще не подвергаются стрессу. Многие считают, что именно это приводит к решению об увольнении. Чтобы избавиться от негатива, самарцы много гуляют, смотрят фильмы или сериалы, проводят больше времени с семьей и друзьями.

Работники переживают из-за большего объема работы, возникновения проблем, решение которых не зависит от сотрудника, ошибок и конфликтов в коллективе. Только 37% респондентов сообщили, что у них в компании практикую разные способы борьбы со стрессом.