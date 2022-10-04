Самарскую женскую команду «Крылья Советов» оштрафовали за скандирование зрителями оскорблений

Речь идет о матче, который прошел 24 сентября 2022 года. Фото: ФК "Крылья Советов"

На заседание Контрольно–дисциплинарного комитета РФС, которое прошло 29 сентября 2022 года, решили оштрафовать женскую команду «Крылья Советов».

— Штраф в размере 5 тысяч рублей выписали за скандирование зрителями оскорбительных выражений, — сообщает КДК.

Решение принято в соответствии со статьей 112 дисциплинарного регламента РФС и пунктом 34 приложения № 1 дисциплинарного регламента РФС.

Матч молодежной лигой по футболу среди женских команд «Крылья Советов» – «Енисей» состоялась 24 сентября 2022 года. В результате игры самарской команде удалось одержать победу над соперниками со счетом 2:0.