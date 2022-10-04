Госдума ратифицировала договоры о присоединении к России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсона

Депутаты одобрили присоединение к РФ новых территорий / Фото: duma.gov.ru

В понедельник, 3 октября 2022 года, депутаты Госдумы единогласно подержали законопроекты о ратификации договоров о вхождении в состав России ДНР, ЛНР, Запорожья и Херсонской области. Представители Самарской области прокомментировали присоединение к нашей стране четырех новых регионов.

- Сегодня и завтра в рамках пленарных заседаний будет рассмотрен ряд законопроектов. Их принятие позволит ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областям войти в состав РФ в качестве нового субъекта, а жителям быстрее стать полноправными гражданами нашей страны, - отметил член комитета Госдумы по экономической политике Виктор Казаков.

- Я горжусь, что Россия воссоединилась со своими сестрами. Теперь жители этих областей обретут чувство защищенности, уверенности в своем будущем, поддержку и помощь. А для нас, для наших соотечественников, это невероятный взлет патриотизма и сплоченности, - добавила руководитель женского совета 2-й гвардейской общевойсковой армии Екатерина Колотовкина.

Напомним, президент Владимир Путин подписал договоры о принятии в состав России ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областей 30 сентября 2022 года. До этого в данных субъектах прошли референдумы. Большинство жителей проголосовало за вхождение в РФ.

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