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Общество4 октября 2022 8:26

«Собрал вещи, жду звонка»: депутат Абдалкин рассказал, почему после получения повестки до сих пор не поехал служить

Депутат Абдалкин из самарской губдумы рассказал, почему после получения повестки по частичной мобилизации до сих пор не поехал служить
Ольга НОВИКОВА
Ольга НОВИКОВА
Депутат получил повестку, но пока находится дома

Депутат получил повестку, но пока находится дома

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После объявления в России частичной мобилизации мужчинам, подходящим под ее критерии, начали приходить повестки в военкомат. В число мобилизованных попал и депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин. Повестку ему вручили неделю назад. Однако пока депутат до сих пор находится дома. Михаил Абдалкин в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» рассказал, почему после получения повестки до сих пор не поехал служить.

- Повестку мне вручили неделю назад, сказали, что я буду мобилизован, - рассказал Михаил Абдалкин. – Вчера приехал в военкомат, мне дали список вещей, которые нужно взять с собой, список основных документов и сказали ждать телефонного звонка. Так что пока сижу дома – вещи собрал, жду звонка.

Михаил Абдалкин перечислил перечень необходимых вещей и документов - паспорт, военный билет, водительские права, ИНН, сухпаек на сутки, теплые вещи, телефон без выхода в интернет и без фото и видеокамеры.

Депутат сообщил, что будет служить рядовым.