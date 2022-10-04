«Собрал вещи, жду звонка»: депутат Абдалкин рассказал, почему после получения повестки до сих пор не поехал служить

Депутат получил повестку, но пока находится дома Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

После объявления в России частичной мобилизации мужчинам, подходящим под ее критерии, начали приходить повестки в военкомат. В число мобилизованных попал и депутат Самарской губернской думы Михаил Абдалкин. Повестку ему вручили неделю назад. Однако пока депутат до сих пор находится дома. Михаил Абдалкин в эфире радио «Комсомольская правда – Самара» рассказал, почему после получения повестки до сих пор не поехал служить.

- Повестку мне вручили неделю назад, сказали, что я буду мобилизован, - рассказал Михаил Абдалкин. – Вчера приехал в военкомат, мне дали список вещей, которые нужно взять с собой, список основных документов и сказали ждать телефонного звонка. Так что пока сижу дома – вещи собрал, жду звонка.

Михаил Абдалкин перечислил перечень необходимых вещей и документов - паспорт, военный билет, водительские права, ИНН, сухпаек на сутки, теплые вещи, телефон без выхода в интернет и без фото и видеокамеры.

Депутат сообщил, что будет служить рядовым.