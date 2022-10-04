Самарский водитель нарушил правила и врезался в фонарный столб

Легковушка врезалась в световую опору. Фото: ГУ МВД России по самарской области

В городе Тольятти Самарской области местный житель нарушил правила дорожного движения. В результате машина врезалась в фонарный столб.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области вечером в понедельник, 3 октября 2022 года, мужчина ехал по улице Кунеевской в сторону Диагональной. Автолюбитель неправильно расположил транспорт на дороге и на скорости «влетел» в фонарный столб.

В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Его доставили в медучреждение и назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.