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Происшествия4 октября 2022 8:30

Самарский водитель нарушил правила и врезался в фонарный столб

Мужчина неправильно расположил транспортное средство на дороге
Алена ПРОВКИНА
Легковушка врезалась в световую опору. Фото: ГУ МВД России по самарской области

Легковушка врезалась в световую опору. Фото: ГУ МВД России по самарской области

В городе Тольятти Самарской области местный житель нарушил правила дорожного движения. В результате машина врезалась в фонарный столб.

По данным пресс-службы ГУ МВД России по Самарской области вечером в понедельник, 3 октября 2022 года, мужчина ехал по улице Кунеевской в сторону Диагональной. Автолюбитель неправильно расположил транспорт на дороге и на скорости «влетел» в фонарный столб.

В результате аварии пострадал водитель отечественной легковушки. Его доставили в медучреждение и назначили амбулаторное лечение. Сотрудники полиции продолжают устанавливать обстоятельства происшествия.