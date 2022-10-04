Карта жителя Самарской области победила в народном голосовании конкурса «ПРОФ-IT»

Самарский сервис обошел более 80 проектов из разных регионов страны Фото: правительство Самарской области

Стали известны итоги народного голосования Х Всероссийского конкурса «ПРОФ-IT». В 2022 году на победу претендовали 84 электронных сервиса, разработанных для получения госуслуг, из 35 регионов страны.

Первое место в конкурсе заняла карта жителя Самарской области. Проект, который реализуют по инициативе губернатора Дмитрия Азарова, набрал 7 982 голоса.

Сервис создан на базе карты «Мир». Им пользуются более 35 тысяч жителей региона. Держатели карты могут проводить банковские операции, оплачивать проезд в общественном транспорте, использовать госсервисы, а также предъявлять ее в качестве полиса ОМС.

– Первое место в народном голосовании конкурса «ПРОФ-IT» – еще одно подтверждение, что проект состоялся, доказал свою востребованность и жизнеспособность. Впереди у нас много работы по развитию и совершенствованию этого инструмента. Уверен, что у проекта большое будущее! – подчеркнул первый вице-губернатор – председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов.

Отметим, часть средств, затраченных на компенсацию авторизации голосующих, пойдут на благотворительность. Так что, все жители региона, которые приняли участие в выборе лучших проектов, внесли свой небольшой вклад в доброе дело.