В Самаре 89% многоквартирных домов уже отапливается спустя неделю с начала подключения

На сегодняшний день в планах подключить оставшиеся дома и перейти к точечной работе.
Фото: администрация Самары
По данным на 4 октября 2022 года, в Самаре отопление дали уже в 89% многоквартирных домов спустя неделю с начала подключения.
— В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 73%. В этом году сработали организованнее, — сообщает администрация Самары.
В этом году подключать здания к отоплению начали, не дожидаясь температурных показателей. Эта практика оказалась успешна: механизм подключения идет более организованно и своевременно.
На сегодняшний день в планах подключить оставшиеся дома и перейти к точечной работе. При подключении тепла в приоритете оказались социальные объекты, батареи нагрелись уже в 99,8% таких зданий.
На вчерашний день, 3 октября, была информация, что отопление дали в 76% многоквартирных домов.