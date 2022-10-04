В Самаре 89% многоквартирных домов уже отапливается спустя неделю с начала подключения

На сегодняшний день в планах подключить оставшиеся дома и перейти к точечной работе. Фото: администрация Самары

По данным на 4 октября 2022 года, в Самаре отопление дали уже в 89% многоквартирных домов спустя неделю с начала подключения.

— В аналогичный период прошлого года этот показатель составлял 73%. В этом году сработали организованнее, — сообщает администрация Самары.

В этом году подключать здания к отоплению начали, не дожидаясь температурных показателей. Эта практика оказалась успешна: механизм подключения идет более организованно и своевременно.

На сегодняшний день в планах подключить оставшиеся дома и перейти к точечной работе. При подключении тепла в приоритете оказались социальные объекты, батареи нагрелись уже в 99,8% таких зданий.

На вчерашний день, 3 октября, была информация, что отопление дали в 76% многоквартирных домов.