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Общество4 октября 2022 8:59

В Самаре жителям рассказали, как экономит на продуктах в октябре 2022 года

Специалисты провели мониторинг
Алена ПРОВКИНА
В областной столице рассказали, где купить дешевые продукты

В областной столице рассказали, где купить дешевые продукты

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самаре продолжают проводить ежедневный мониторинг минимальных цен на продовольственные товары. В областной столице специалисты рассказали, как экономить на продуктах.

По данным городской администрации на 4 октября 2022 года, выгоднее всего купить баранину (кроме бескостного мяса) за 430 рублей/килограмм в «Безымянском» Промышленного района. Куры охлажденные за 134,99 рубля/килограмм в «Перекрестке» Красноглинского района. Морковь за 16,9 рублей/килограмм в «Ашане» Советского района. Пшеничная мука за 27,25 рублей/килограмм в «Магните» Куйбышевского района.

Вся подробная информация об адресах и ценах представлена на официальной странице мэрии. Мониторинги проводят в сетевых и несетевых магазинах города.