Самарцам рассказали о погодной меланхолии до середины октября 2022 года

Погода в ближайшие несколько дней будет переменчива Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, какая погода ждет жителей Самарской области в предстоящие несколько дней. По прогнозам синоптиков, она будет переменчивой: то дождливой и пасмурной, то сухой и солнечной.

- На этой неделе погода в Самарской области будет формироваться влиянием атмосферных фронтов активного Балканского циклона. Они принесут небольшие и умеренные дожди. Облачные поля будут препятствовать прогреву воздуха днем, а ночью – его выхолаживанию, - сообщили в Приволжском УГМС.

По данным синоптиков, 5 октября 2022 года в Самарской области ожидаются небольшой дождь и ветер с порывами до 15-18 м/с. Температура воздуха составит 10-15 градусов. В четверг, 6 октября, прогнозируются умеренные осадки, ветер сбавит скорость до 7-12 м/с.

В пятницу, 7 октября, существенных осадков не будет. Скорость ветра составит 5-10 м/с, а температура воздуха – 9-14 градусов. В выходные может потеплеть до 14-16 градусов, осадки не ожидаются. А вот новая рабочая неделя может начаться с дождя.