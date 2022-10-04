В Самарской области стала известна география распространения коронавируса 4 октября 2022 года

За сутки провели 6018 лабораторных исследований на КВИ. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах и муниципалитетах обнаружили новые случаи заболевания коронавирусом 4 октября 2022 года. Статистику за прошедшие сутки предоставили в региональном оперштабе.

Всего подтвердили 747 случаев COVID-19, из них 256 – в г. Тольятти, 170 – в г. Самара, 28 – в Приволжском районе, 27 – в г. Сызрань, 26 – в г. Похвистнево, 25 – в Нефтегорском районе, 24 – в Богатовском районе, 21 – в Похвистневском районе, 20 – в г. Октябрьск, 19 – в Хворостянском районе, 17 – в г. Чапаевск, по 15 – в Борском и Елховском районах.

Еще 14 заболевших – в Безенчукском районе, 13 – в Большеглушицком районе, 11 – в Алексеевском районе, по – 9 в Кинель-Черкасском и Исаклинском районе, 8 – в Ставропольском районе, 5 – в Большечерниговском районе, 4 – в Сызранском районе, по – 3 в Кошкинском и Сергиевском районах, по 2 – в г. Жигулевск и Камышлинском районе, 1 – в Шигонском районе.

За сутки 682 человека обследовали с диагнозом внебольничная пневмония и ОРВИ. Провели 6018 лабораторных исследований на КВИ. С коронавирусом 65 человек выявили при профилактическом обследовании лиц, не имеют клинических проявлений.