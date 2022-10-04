В Самарской области каждый десятый сотрудник разочаровался в «удаленке»

Большинство самарцев все еще выбирают вакансии с удаленным форматом работы Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области многие работники разочаровались в удаленном формате работы. 3% респондентов до сих пор не вернулись в офис.

По данным службы исследований hh.ru, до пандемии удаленно работали только 8% жителей работали удалено, 4% респондентов до сих пор трудятся в гибридном формате. 12% окончательно вернулись в офис, еще 52% опрошенных признались, что не переходили на удаленный формат.

Треть сотрудников считают, что наиболее эффективно работают в смешанном формате, 49% самарцев предпочитают работать из дома. Только 14% максимально эффективны в офисе. Некоторые сотрудники разочаровались в «удаленке» из-за дискомфорта.