В Самаре инженер-строитель может зарабатывать до 115 тысяч рублей

Минимальную зарплату могут получать люди с неполным высшим образованием. Фото: администрация Самары

Согласно исследованию SuperJob максимально возможная зарплата инженера-строителя в дорожно-строительных компаниях Самары составляет 115 тысяч рублей.

— Среднерыночная заработная плата такого специалиста в Самаре составляет 68 тысяч рублей, — сообщает SuperJob.

От 35 до 40 тысяч рублей в городе могут получать люди с неполным высшим образованием, знающие технологии проведения, оценки качества строительных работ и законодательной базы в сфере строительства.

На зарплату от 40 до 50 тысяч рублей претендуют специалисты со знанием документооборота в строительстве, навыками чтения чертежей и опытом работы в сфере дорожного строительства от 1 года.

Приблизиться к среднерыночной оплате труда и получать от 50 до 75 тысяч рублей могут профессионалы с высшим образованием, опытом руководящей работы, сдачи объектов в эксплуатацию и работы инженером-строителем от 2 лет.

Максимальную заработную плату от 75 до 115 тысяч рублей начисляют при опыте работы на крупных дорожных строительных объектах и работы инженером-строителем от 3 лет. Среднестатистический портрет такого специалиста – 46-летний мужчина с высшим образованием и средним сроком работы на последнем месте – 4,9 года.