Шведский ритейлер H&M начал закрывать магазины в России

Окончательно закрыт магазин в "Амбаре", временно - в "Гудке" Фото: Марина МАКГВАЙ

Шведская компания H&M начала закрывать свои магазины в России. В оставшихся торговых точках сейчас идет распродажа – там реализуют все то, что ранее выгрузили со складов, пишет ФАН.

В Самаре у сети H&M было четыре магазина. В середине сентября 2022 года закрыли тот, что работал в ТРК «Амбар». Сейчас временно закрыта торговая точка в ТРК «Гудок». По-прежнему принимают покупателей магазины в торговых центрах «Аврора молл» и «Мега».

Напомним, H&M приостановил продажи в России 2 марта 2022 года. В июле шведская компания объявила об уходе с местного рынка. Через некоторое время ритейлер вновь открыл свои магазины, чтобы провести финальную распродажу товаров, которые остались на складах. После того как все реализуют, точки закроются окончательно.