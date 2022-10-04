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Общество4 октября 2022 9:55

В Самаре жители пожаловались на разрушенное крыльцо, по которому невозможно спустить коляску

Самарцы поделились фото
Алена ПРОВКИНА
Жители переживают за здоровье пенсионеров. Фото: "Подслушано Самара"

Жители переживают за здоровье пенсионеров. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились фотографией разрушенного крыльца у жилого дома. Отмечают, что по нему невозможно спустить коляску.

Судя по кадрам, опубликованных в социальных сетях, от крыльца осталось только название. Перила выдрали с корнем, а по ступенькам даже страшно подниматься. Местные жители сообщают, что не могут спустить коляску. Из-за отсутствия пандусов страдают пожилые и маломобильные люди.

Разрушенное крыльцо заметили на улице 22 Партсъезда, 4. Напомним, в областной столице ранее уже жаловались на состояния ступенек у подъезда. Жители Советского района опубликовали фото.