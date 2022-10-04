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Общество4 октября 2022 10:19

Жителям Самарской области стали доступны электронные квитанции за тепло за сентябрь 2022 года

Этой опцией могут воспользоваться клиенты компании «Т Плюс»
Ирина СИНЕГУБОВА
Чтобы получать электронную квитанцию, необходимо подписаться в личном кабинете.

Чтобы получать электронную квитанцию, необходимо подписаться в личном кабинете.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

С квитанциями за тепло за сентябрь этого года клиенты компании «ЭнергосбыТ Плюс» уже могут ознакомиться в электронном виде в личном кабинете.

По сообщению компании, электронной возможностью уже пользуются более 15 тысяч жителей Самары, Тольятти, Новокуйбышевска и Сызрани. Оплатить счета за сентябрь нужно до 10 октября.

Чтобы получать платежный документ в электронном виде, необходимо подписаться на квитанцию в личном кабинете «ЭнергосбыТ Плюс» на официальном сайте. Тогда квитанция каждый месяц будет доступна в личном кабинете. Такая же функция есть на сайтах Квартплата24 и ЕРЦ. В личном кабинете доступна вся история начислений и платежей.