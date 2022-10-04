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Общество4 октября 2022 10:32

В Самарской области бюджетное учреждение оштрафовали из-за коррупции

Руководитель не направил данные
Алена ПРОВКИНА
Руководство не направило необходимые документы о трудоустройстве

Руководство не направило необходимые документы о трудоустройстве

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Большечерниговском районе Самары прокуратура провела проверку в бюджетном учреждение. Оказалось, руководитель нарушил требования закона.

По данным прокуратуры Самарской области, правоохранители в результате проверки выяснили, что руководитель учреждения заключил трудовой договор с бывшим муниципальным служащим. В таком случае организация обязана подать необходимые документы в администрацию сельского района. Но глава организации проигнорировал данное требование.

Руководителя и юридическое лицо привлекли к административной ответственности. Организацию оштрафовали на 70 тысяч рублей.