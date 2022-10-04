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Происшествия4 октября 2022 10:33

В Самарской области работник фермы три месяца работал без зарплаты

Труд сотрудника не оплачивали все лето, долг превысил 50 тысяч рублей
Валентина ПОЛИКАРПОВА
По данному факту возбуждено уголовное дело

По данному факту возбуждено уголовное дело

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел в фермерском хозяйстве, действующем на территории Сызрани. Владельцы фермы три месяца не оплачивали труд своего работника. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Фермерское хозяйство, о котором идет речь, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством. Следствие полагает, что один из сотрудников организации не получал зарплату в течение всего летнего периода – с июня по сентябрь 2021 года. Долг перед ним превысил 51 тысячу рублей.

– При этом на расчетных счетах организации имелись средства, достаточные для погашения указанной задолженности, – отмечают в СУ СК по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Расследование продолжается.