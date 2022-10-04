В Самарской области работник фермы три месяца работал без зарплаты

По данному факту возбуждено уголовное дело Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Следователи разбираются в обстоятельствах инцидента, который произошел в фермерском хозяйстве, действующем на территории Сызрани. Владельцы фермы три месяца не оплачивали труд своего работника. Информацию сообщили в СУ СК по Самарской области.

Фермерское хозяйство, о котором идет речь, занимается выращиванием сельскохозяйственных культур и животноводством. Следствие полагает, что один из сотрудников организации не получал зарплату в течение всего летнего периода – с июня по сентябрь 2021 года. Долг перед ним превысил 51 тысячу рублей.

– При этом на расчетных счетах организации имелись средства, достаточные для погашения указанной задолженности, – отмечают в СУ СК по региону.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ «Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы». Расследование продолжается.