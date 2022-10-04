В Сызрани начинающий водитель на «Весте» снес на перекрестке двух байкеров

Молодой автомобилист отправил в больницу двух мотоциклистов / Фото: ОГИБДД "Сызранское"

Вечером в субботу, 1 октября 202 года, в Сызрани произошло серьезное ДТП с участием двух байкеров. Оба угодили под колеса автомобиля «Лада Веста», которым управлял начинающий водитель. Момент аварии попал на видео.

– Двое мужчин на мотоциклах Honda ехали по главной дороге по улице Советской. На нерегулируемом перекрестке с улицей Бабушкина их не пропустил 18-летний автомобилист на «Весте», чей стаж вождения составляет 5 месяцев, – сообщили в ОГИБДД «Сызранское».

Водитель "Весты" не пропустил байкеров, которые ехали по главной дороге / Фото: ОГИБДД "Сызранское"

В результате ДТП пострадали оба байкера – 40-летний и 37-летний мужчины. Их с различными травмами госпитализировали в больницу. Сейчас полицейские продолжают выяснять все детали происшествия. Проводится проверка.

Сотрудники ГИБДД призывают автомобилистов быть внимательнее на дорогах, соблюдать ПДД, не превышать скорость и избегать резких маневров.