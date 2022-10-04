Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ВидеоФотоТольяттиСпецоперация на УкраинеCovid-19 в СамареПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКоронавирусКолумнистыПроисшествияАфишаНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Самара
+15°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия4 октября 2022 10:54

В Самарской области дело мужчины, вырастившего 300 кустов мака, направили в суд

Незаконные посадки обнаружили в этом году
Алена ПРОВКИНА
Мужчина предстанет перед судом

Мужчина предстанет перед судом

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевске Самарской области местный житель вырастил 300 кустов наркосодержащих растений. Уголовное дело направили в суд.

По данным прокуратуры Самарской области, ранее мужчина уже был судим за неуплату алиментов. Правоохранители выяснили, что подозреваемый в 2017 году купил семена мака и стал выращивать растения на своем участке. Сотрудники полиции обнаружили посадки и привлекли злоумышленника к ответственности.

У землевладельца изъяли 300 кустов наркосодержащих растений, общая масса которых превысила 2 килограмма. Мужчине может грозить срок лишения свободы до 8 лет.