В Самарской области дело мужчины, вырастившего 300 кустов мака, направили в суд

Мужчина предстанет перед судом Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В городе Жигулевске Самарской области местный житель вырастил 300 кустов наркосодержащих растений. Уголовное дело направили в суд.

По данным прокуратуры Самарской области, ранее мужчина уже был судим за неуплату алиментов. Правоохранители выяснили, что подозреваемый в 2017 году купил семена мака и стал выращивать растения на своем участке. Сотрудники полиции обнаружили посадки и привлекли злоумышленника к ответственности.

У землевладельца изъяли 300 кустов наркосодержащих растений, общая масса которых превысила 2 килограмма. Мужчине может грозить срок лишения свободы до 8 лет.