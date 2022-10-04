В Самаре на участке Московского шоссе троллейбусы стали ехать медленнее 4 октября

Ремонт и соответствующее ограничение скорости продлятся до конца дня. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Сегодня, 4 октября, на участке Московского шоссе от улицы Луначарского до Революционной трамваи стали ехать медленнее. Их скорость ограничили до 10 км/ч.

В городском Трамвайно-троллейбусном управлении рассказали, что это связано с повреждением кабельной линии и проведением ремонтных работ. Об этом сообщает «СОВА».

Жители Самары стали жаловаться в социальных сетях на остановку этого общественного транспорта с самого утра. В ТТУ информацию опровергли и уточнили, что троллейбусы едут, но действительно медленно. Для проведения ремонтных работ специалистам необходимо было снизить напряжение в линии. В районе улицы Революционной трудятся работники энергохозяйства предприятия. Планируется, что ремонт и соответствующее ограничение скорости продлятся до конца дня.