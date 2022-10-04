ФОК с ледовой ареной и бассейнами ввели в эксплуатацию на Певческом поле в Тольятти

Спортобъект построили в рамках государственно-частного партнерства Фото: администрация Тольятти

В Тольятти ввели в эксплуатацию новый физкультурно-оздоровительный комплекс. Его возвели на Певческом поле в Комсомольском районе. Об этом сообщил замглавы Автограда по имуществу и градостроительству Андрей Дроботов.

ФОК состоит из трех основных блоков общей площадью 10 тысяч кв. м. В новом спортобъекте есть каток с искусственным льдом, бассейны для детей и взрослых, а также универсальный спортзал. В последнем можно будет проводить тренировки и соревнования по волейболу, баскетболу, гандболу и теннису. Комплекс возвели в рамках ГЧП Самарской области с ПАО «Газпром».

Напомним, на прошлой неделе в Тольятти ввели в эксплуатацию другой важный для города объект. Это новый детский сад. Он находится в 14а квартале.