Самарец показал, что рабочие успели сделать за ночь на Южном мосту

Специалисты продолжают работу. Фото: скриншот видео

В Самаре специалисты продолжают ремонт деформационных швов на Южном мосту. Городской блогер Евгений Щекин показал процесс за один день.

В комментариях пользователи отметили, что изменения уже заметны. Многие надеются, что уже в скором времени движение станет более комфортным. Работы планируют провести в период с 3 по 10 октября 2022 года. Ранее сообщалось о временных ограничениях движения по путепроводу «Аврора» и Южному мосту.

В первый день ремонта на участке образовалась серьезная пробка. Самарцы поделились кадрами.