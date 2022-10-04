В Самарской области нарушили сроки благоустройства места отдыха с пляжем

В настоящее время контракт исполнен в полном объеме. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

В Большечерниговском районе Самарской области нарушили сроки благоустройства места отдыха с пляжем в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

— В результате проверки обнаружены нарушения ООО «СТРОЙ-СЕРВИС», которое должно было провести работы до 1 июля 2022 года, — рассказали в прокуратуре Самарской области.

На территории п. Глушицкий должны были благоустроить место отдыха «На мостах», которое включает в себя пляж. Муниципальный контракт в этих целях заключили еще 13 октября 2021 года. По вине ООО «СТРОЙ-СЕРВИС» работы вовремя не сделали, благоустройством занялись только после начала прокурорской проверки.

Возбуждено дело об административном правонарушении, его рассмотрит суд. В настоящее время контракт исполнен в полном объеме.