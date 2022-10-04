В двух районах Самарской области установили карантин из-за лейкоза КРС

На территориях временно действует ряд запретов. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поселения в двух муниципалитетах Самарской области попали под ограничительные мероприятия. Карантин в населенных пунктах установили из-за вспышки лейкоза КРС. Информация следует из приказа департамента ветеринарии региона.

Согласно документу, заболевание обнаружили в населенных пунктах Малая Глушица, Кобзевка, Новопавловка, Большая Дергуновка Большеглушицкого района, а также в селах Тростянка и Краково Красноярского района.

В зоне действия карантина запрещено вывозить восприимчивых животных, совместно содержать и доить больных и здоровых особей. Территория временно закрыта для посторонних.

Точные сроки отмены ограничительных мероприятий пока неизвестны.