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Общество4 октября 2022 11:41

В двух районах Самарской области установили карантин из-за лейкоза КРС

Очаги заболевания выявили сразу в нескольких поселениях
Валентина ПОЛИКАРПОВА
На территориях временно действует ряд запретов.

На территориях временно действует ряд запретов.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Поселения в двух муниципалитетах Самарской области попали под ограничительные мероприятия. Карантин в населенных пунктах установили из-за вспышки лейкоза КРС. Информация следует из приказа департамента ветеринарии региона.

Согласно документу, заболевание обнаружили в населенных пунктах Малая Глушица, Кобзевка, Новопавловка, Большая Дергуновка Большеглушицкого района, а также в селах Тростянка и Краково Красноярского района.

В зоне действия карантина запрещено вывозить восприимчивых животных, совместно содержать и доить больных и здоровых особей. Территория временно закрыта для посторонних.

Точные сроки отмены ограничительных мероприятий пока неизвестны.