В Самаре из-под земли забила горячая вода по Южному проезду

Самарцы рассказали о коммунальной аварии. Фото: "Подслушано Самара"

В Самаре местные жители поделились кадрами коммунальной аварии. Из-под земли на дорогу льется горячая вода.

Судя по опубликованному сообщению в социальных сетях, новый «источник» бьет уже не первый день. В комментариях пользователи отмечают, что прорывы по Южному проезду случаются на постоянной основе. Специалисты уже приезжали откачивать воду из колодца, но этого не хватает на длительный срок.

Напомним, жители Железнодорожного района также пожаловались на текущую воду по автодороге в сторону Московского шоссе. По улице Гагарина отмечают провал асфальта.