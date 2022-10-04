Актер из Самарской области сыграл главную роль в сериале «Неличная жизнь» на ТНТ

За всю свою карьеру актер из Новокуйбышевска сыграл более чем в ста фильмах и сериала. Фото: пресс-служба ТНТ

Звезда российских сериалов из Новокуйбышевска Максим Лагашкин сыграл главную роль в сериале «Неличная жизнь» на ТНТ.

Максим Лагашкин играет Борю, мужа сестры горе-водителя Тимофея, который утопил в реке майбах. Сериал выходит 17 октября в 21:00, его сюжет рассказывает о семье, вынужденной снимать хоум-видео, чтобы отдать долги.

Главным героям нужно заработать 50 миллионов рублей за месяц и они решают снимать ролики для порносайта. Им нужно попасть в топ, и именно Борис с супругой будут стараться это сделать.

За всю свою карьеру актер из Новокуйбышевска сыграл более чем в ста фильмах и сериалах, среди них «Бедный олигарх», «Жуки», «Яйцо Фаберже», «Готовы на всё», «Везёт». Не обошлось и без его участия во втором сезоне шоу «Звезды в Африке».

— В Новокуйбышевске я не был давно, но бываю в Самаре, там живут мои родители, моя тетя, младший брат с его семьей. Из родного города в Москву я уехал в 16 лет, и, конечно, Самарская область поменялась. Парки и набережные и тогда мне казались красивыми, но сейчас их отреставрировали, и они стали еще лучше, — рассказывает Максим Лагашкин.