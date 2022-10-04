Около 1,5 млн пассажиров перевезли на Куйбышевской магистрали в сентябре 2022 года

За месяц пригородными поездами воспользовались 1,1 млн пассажиров, дальнего следования - 372, 5 тысяч / Фото: КбшЖД

На Куйбышевской железной дороге вырос пассажиропоток. В сентябре 2022-го поезда перевезли около 1,5 млн человек, что на 12,9% больше аналогичного периода прошлого года.

– В пригородном сообщении было перевезено 1,1 млн пассажиров. Рост на 12,4%. В дальнем следовании – 372,5 тысяч человек. Рост на 14,7%, – сообщили в пресс-службе Куйбышевской магистрали.

Всего с начала 2022 года на КбшЖД было отправлено свыше 13,3 млн пассажиров (+11,1%): пригородными поездами – 9,8 млн (+11,5%), дальними – 3,4 млн (+9,9%).

Пассажирооборот в сентябре 2022 года составил 458,2 млн пасс-км (+29,7%): в пригородном сообщении – 50,2 млн пасс-км (+18,4%) и в дальнем следовании – 408 млн пасс-км (+31,2%). За прошедшие девять месяцев – 4,1 млрд пасс-км (+17,7%), в том числе в пригородном сообщении 454 млн и в дальнем – 3,6 млрд.