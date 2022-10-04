В Сергиевском районе пьяный мужчина убил свою коллегу и поджег ее дом

Преступление было совершено в августе 2020 года. Фото: СУ СК по Самарской области

В Самарской области завершился суд над 33-летним жителем Сергиевского района. Мужчину обвиняли в расправе над своей коллегой, поджоге и грабеже. Информацию сообщили в региональном СУ СК.

Преступление было совершено 28 августа 2020 года в поселке Суходол. Следствие установило, что ночью осужденный пришел домой к своей коллеге. Он был пьян, а женщина отказалась с ним общаться. Тогда мужчина набросился на нее и попытался силой ворваться в дом. Хозяйке жилья удалось вырваться, она спряталась на кухне.

Однако это не остановило непрошенного гостя. Разбив окно камнем, мужчина проник в помещение и украл сотовый телефон. После этого он кинулся к своей коллеге и избил ее.

– Осужденный нанес потерпевшей не менее 27 ударов в область расположения жизненно-важных органов, – информируют в СУ СК по региону.

Надеясь скрыть содеянное, он поджег дом и сбежал. В скором времени его задержали сотрудники областного ГУ МВД.

Суд признал мужчину виновным по трем статьям: 139 УК РФ «Нарушение неприкосновенности жилища, совершенное с применением насилия или с угрозой его применения», 161 УК РФ «Грабеж, совершенный с незаконным проникновением в жилище», 105 УК РФ «Убийство», 167 УК РФ «Умышленное уничтожение имущества путем поджога». Следующие 9 лет он проведет в колонии строгого режима.

Отмечается, что осужденный также должен выплатить компенсацию в размере 950 тысяч рублей родственникам погибшей.