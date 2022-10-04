Дмитрий Азаров осмотрел строительство школы на 1600 мест в Тольятти

Завершить строительство объекта должны до конца года. Фото: правительство Самарской области

В Тольятти продолжается масштабное строительство новой школы. Учреждение, рассчитанное на 1600 мест, в скором времени появится в Автозаводском районе города и станет одним из крупнейших в регионе.

Во вторник, 4 октября, губернатор Самарской области Дмитрий Азаров оценил ход работ на строительной площадке. Директор школы Александр Родионов рассказал, как ведется реализация проекта.

– Я часто бываю на стройке и вижу, как ведутся работы. Темп взят очень высокий, трудится много людей, материалы используются современные. Все выполняется качественно, оперативно. Надеюсь, уже очень скоро ребята смогут пойти в новую школу, – поделился Александр Родионов.

Глава региона оценил ход работ на объекте. Фото: правительство Самарской области

Глава региона обсудил с руководителем ряд вопросов, в том числе – создание школьного музея. В частности, он велел отвести кабинет под его размещение. Дмитрий Азаров также поручил обдумать вопрос с разделением потоков школьников – это позволит ребятам с комфортом сдать одежду в гардероб и добраться до классов.

Отдельные вопросы касались подключения школы к инженерным коммуникациям. Подрядчик сообщил главе региона, что небольшие сложности есть, что создает риски для соблюдения сроков.

– Если в срок не запустим объект полностью, то я буду расценивать это как халатность. Меня интересует результат, – подчеркнул в ответ Дмитрий Азаров.

Он поручил вместе с городской администрацией и ресурсоснабжающей компанией разработать и утвердить план подключения.

Напомним, новая школа разместится на территории площадью 8,5 тысяч квадратных метров. Завершить строительство объекта должны до конца 2022 года.