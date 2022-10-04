В Самаре у бригад по отлову собак появились брендированные машины

Сейчас у подрядчика четыре машины в рейсах и две вспомогательные

В Самаре у подрядчика по отлову бездомных животных появились брендированные машины. На них указаны название организации, чем она занимается и контактные данные. Проект реализует ООО «ДЛ» при поддержке ООО «ФлагманВет».

– У нас сейчас четыре машины в рейсах и две вспомогательные. На основные машины нанесена фирменная символика. Люди видят, кто выполняет эту работу. Все официально, – рассказала директор ветеринарного центра «ФлагманВет» Инна Тарасенко.

Оформление машин – попытка создать позитивный образ, показать, что это именно помощь безнадзорным животным. Количество машин и бригад по отлову бездомных собак планируется увеличить. Это необходимо для выхода на плановые показатели.

В бригады набирают специально обученных людей, которые любят собак и умеют с ними обращаться. При отлове животное усыпляют и грузят в машину, затем специалисты получают ветеринарный сопроводительный документ, после отвозят хвостатых в приют. Специалисты присваивают собакам номер и фиксируют место, откуда их привезли. Животных стерилизуют, а затем вешают на ухо специальную бирку. Через некоторое время хвостатых возвращают в места обитания.