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Общество4 октября 2022 13:34

В самарских школах установят новые флагштоки

Оборудованием планируют обеспечить все образовательные учреждения города
Валентина ПОЛИКАРПОВА
Вопрос уже находится в проработке.

Вопрос уже находится в проработке.

Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские школы планируют обеспечить новыми флагштоками. Об этом стало известно на заседании городской думы.

В настоящий момент оборудование есть только в нескольких образовательных учреждениях города, однако этого недостаточно. В гордуме отметили, что флагштоки необходимо установить во всех школах города. Данный вопрос сейчас находится в проработке.

Отметим, что церемония поднятия флага перед началом занятий появилась в школах региона и областной столицы еще в мае. А с сентября 2022 года она переросла в настоящую традицию. Теперь каждая учебная неделя начинается с исполнения гимна России и поднятия флага.