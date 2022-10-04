В самарских школах установят новые флагштоки

Вопрос уже находится в проработке. Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Самарские школы планируют обеспечить новыми флагштоками. Об этом стало известно на заседании городской думы.

В настоящий момент оборудование есть только в нескольких образовательных учреждениях города, однако этого недостаточно. В гордуме отметили, что флагштоки необходимо установить во всех школах города. Данный вопрос сейчас находится в проработке.

Отметим, что церемония поднятия флага перед началом занятий появилась в школах региона и областной столицы еще в мае. А с сентября 2022 года она переросла в настоящую традицию. Теперь каждая учебная неделя начинается с исполнения гимна России и поднятия флага.