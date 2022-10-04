В Самарской области 5 октября 2022 года сохранится сильный ветер

В регионе продолжает действовать желтый уровень опасности Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает устанавливаться настоящая осенняя погода. Сильные ветра, пришедшие в регион в ночь на 4 октября, сохранятся еще на некоторое время. Об этом сообщает ГУ МЧС по региону со ссылкой на Приволжское УГМС.

– Ночью и днем 5 октября местами по Самарской области сохранится усиление юго-восточного, южного ветра. Его порывы достигнут 15-18 м/с. Объявлен желтый уровень опасности, – рассказали в региональном ГУ МЧС.

Отметим, что погода в регионе будет переменчивой как минимум до середины месяца. Согласно прогнозу синоптиков, она будет то дождливой и пасмурной, то сухой и солнечной.