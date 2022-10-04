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Общество4 октября 2022 14:47

Фарит Мухаметшин прокомментировал решение Совфеда о присоединении четырех новых регионов к России

Сенатор РФ от Самарской области уверен, что это было единственным правильным решением
Полина КАРПОВА
За ратификацию договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов проголосовали 153 сенатора. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

За ратификацию договоров о вхождении в состав России четырех новых регионов проголосовали 153 сенатора. Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Во вторник, 4 октября, в России состоялось знаковое событие. Совет Федерации одобрил конституционные законы о вхождении в состав страны ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Следующий этап – подписание законов президентом РФ Владимиром Путиным.

– Считаю, что это было единственным правильным решением в целях спасения жителей этих регионов от преступного киевского режима. Ратификация и принятие федеральных конституционных законов в полной мере закрепляют основные социальные и экономические гарантии, формируют систему защиты прав и свобод, дают возможность для организации мирной жизни проживающих на этих территориях граждан. Одновременно с этим одобренные документы открывают новый этап в СВО, – прокомментировал решение Совфеда сенатор РФ от Самарской области Фарит Мухаметшин.

Он отметил, что впереди – еще целый ряд задач. Необходимо привести в порядок разрушенную инфраструктуру регионов, решить вопросы адаптации налоговой сферы, системы образования и других областей жизни.

До 1 июня следующего года в новых регионах появятся территориальные органы федеральных органов исполнительной власти. В течение 6 месяцев будут образованы новые городские и муниципальные округа. В общей сложности интеграция четырех регионов РФ займет несколько лет и завершится к 1 января 2026 года.

– Со стороны Совета Федерации и действующих сенаторов в этом будет оказана необходимая помощь и поддержка. В ближайшее время ожидаем в своем составе пополнение – 8 новых сенаторов от новых регионов, – подчеркнул Фарит Мухаметшин.