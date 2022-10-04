Самарцам показали, что ждет мобилизованных на пунктах приема личного состава

В пунктах гражданам выдают два комплекта военной формы.

В Самарской области мобилизованные продолжают прибывать в пункт приема личного состава, расположенный под Самарой. Самарцам рассказали, как прибывших граждан встречают в этом и в других пунктах.

– На нашем пункте развернуты все необходимые отделения, на которых встречают личный состав, экипируют, обеспечивают всем необходимым, – рассказал начальник пункта приема личного состава Дмитрий Бруков.

В пункте приема мобилизованные получают сразу два комплекта военной формы – зимний и летний. Им также выдают снаряжение и банковские карты.

После формирования подразделений граждане получат оружие и приступят к боевому слаживанию.

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