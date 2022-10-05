Коронавирус в Самарской области на 5 октября 2022 года: болезнь подхватили более 700 человек

Нарастающим итогом в регионе зафиксировано 466 605 случаев коронавируса. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Самарской области продолжает снижаться заболеваемость коронавирусной инфекцией. За прошедшие сутки болезнь подхватили чуть более 700 человек. Информацию сообщили в региональном оперштабе.

Статистика заболеваемости на 5 октября 2022 года

За прошедшие сутки COVID-19 обнаружили у 747 жителей Самарской области. При этом количество проведенных исследований на КВИ куда выше – 6 018. 65 пациентов пришлось госпитализировать, двое, к сожалению, скончались.

Однако число людей, сумевших победить болезнь, значительно выше. По данным оперштаба, от инфекции избавились 1 968 человек.

География распространения

По данным на 5 октября 2022 года, в Тольятти было выявлено 256 случаев заболеваемости коронавирусом. Следом за Автоградом идет Самара – здесь инфекцию подхватили 170 человек.

В остальных городах и муниципалитетах статистика гораздо спокойнее. Так, в Приволжском районе COVID-19 заболели 28 жителей, в Сызрани 27, в Похвистнево 26, в Нефтегорском районе 25, в Богатовском районе 24, в Похвистневском районе 21, в Октябрьске 20.

Еще 19 случаев было выявлено в Хворостянском районе, 17 – в Чапаевске. По 15 человек заболели в Борском и Елховском районах. В Безенчукском районе заболевание обнаружили у 14 жителей, в Большеглушицком у 13, в Алексеевском – у 11.

Лидером среди муниципалитетов с самой низкой статистикой стал Шигонский район – здесь COVID-19 выявили у одного человека.