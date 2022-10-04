Дмитрий Азаров проверил, как живут и проходят боевую подготовку мобилизованные жители Самарской области

Губернатор встретился с земляками, готовыми защищать Родину

Мобилизованные жители Самарской области продолжают готовиться к выполнению задач верховного главнокомандования на территории проведения СВО. С земляками, которые прямо сейчас проходят подготовку в войсковой части Тольятти, встретился губернатор Дмитрий Азаров. Он оценил условия проживания и питания и поинтересовался, как идет боевая подготовка. Сейчас идет боевое слаживание частей, опытные военнослужащие делятся опытом. А мобилизованные бойцы показывают себя очень достойно.

- Сегодня с нами занимаются профессиональные военнослужащие, которые подсказывают, учат, рассказывают, что нужно делать, к чему готовиться. Родина призвала, и я считаю, что надо последовать примеру наших дедов. Наши матери, жены и дети - это самое святое, что есть у нас, и мы будем стараться сделать все, чтобы защитить их, - поделился один из прибывших в часть запасников.

Губернатор в свою очередь заверил, что для бойцов и их семей регион сделает все. Уже сейчас главы районов получили задачу сформировать социальный паспорт семьи военнослужащего.

- На каждую семью должен выйти либо сотрудник администрации, либо соцработник, чтобы провести первичное интервьюирование о составе семьи и злободневных вопросах - устройстве детей в детский сад, школу, медицинском обслуживании, коммунально-бытовых вопросах, вплоть до того, чтобы помочь с ремонтом крыши или забора, - подчеркнул губернатор.

Также глава региона заверил, что за всеми мобилизованными будут сохранены рабочие места. А кредитные каникулы для тех, кто призван в рамках частичной мобилизации, утвердили в Госдуме. Законодательство меняется каждый день и льгот становится все больше.

В регионе заботятся не только о финансовом положении мобилизованных, но и об их экипировке и безопасности. Вещи закупаются за счет средств резервного фонда Правительства. Заявки были собраны от командиров частей. Всю экипировку поставят до отправки на Донбасс. В финале Дмитрий Азаров поблагодарил самарцев и тольяттинцев за мужество и самоотверженность.