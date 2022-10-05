Самарский врач рассказала, как COVID-19 влияет на систему пищеварения

Для восстановления ЖКТ после коронавируса можно самостоятельно перейти на щадящее питание. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Врач-гастроэнтеролог «ИНВИТРО-Приволжье» Наталья Морозова рассказала, как коронавирус влияет на желудочно-кишечный тракт.

COVID-19 часто сопровождается поражением органов пищеварения, также организм страдает от воздействия лекарств. Раньше, согласно исследованием, симптомы со стороны ЖКТ были примерно у 10% заболевших. Но подштамму «Кентавр» больше свойственны рвота и диарея. Среди переболевших им симптомы, связанные с ЖКТ, встречаются чаще.

По словам специалиста, коронавирус может вызвать обострение любых хронических пищеварительных заболеваний, но он не вызывает сразу их развития. Могут себя проявить хронический панкреатит, хронический гастрит, гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь.

Коронавирусная инфекция может вызвать воспаление слизистой тонкой и толстой кишки, из-за этого возникает частый жидкий стул, иногда со слизью и кровью, боли в животе, избыточное газообразование и др. После тяжёлых форм заболевания и интенсивного лечения может возникнуть постинфекционный синдром раздражённого кишечника. Для его лечения могут уйти несколько месяцев и даже лет.

Помимо этого бывает повреждение сосудов кишечника, что похоже на воспалительное заболевание и лечится долго. Само лечение от ковида может повлиять на ЖКТ: могут последовать повреждения слизистой пищевода, желудка и кишечника вплоть до образования эрозий и язв, воспаления клеток печени и поджелудочной железы, нарушения флоры на слизистых полости рта, кишечника, а также моторики внутренних органов.

Для восстановления ЖКТ после коронавируса можно самостоятельно перейти на щадящее питание (например, подойдет стол №5 по Певзнеру) на 2-3 недели, принимать низкодозные ферменты и пробиотики. Если жалобы возникают часто и сильно беспокоят, то обратиться к специалисту.