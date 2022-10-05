Синоптики рассказали, когда ждать мокрый снег в Самарской области

Погода будет благоприятной до конца текущего месяца Фото: Ксения ТИМОФЕЕВА

Стало известно, когда в Самарской области выпадет первый мокрый снег. Точные прогнозы пока давать рано. Предварительно, такого рода осадки придут в регион в конце месяца.

Согласно данным Gismeteo, до конца октября погода в регионе останется благоприятной. Температура воздуха будет варьироваться в пределах 11-15 градусов тепла, ночью – 6-10 градусов. При этом дождливые дни будут чередоваться с солнечными.

Однако 21 октября температурный фон существенно снизится. Столбик термометра опустится до 3 градусов тепла, в ночное время начнутся первые заморозки. Одновременно с этим в Самарскую область придут осадки в виде дождя со снегом.