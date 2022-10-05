В Самарской области парень украл велосипед и проехал на нем почти 30 километров до ломбарда

Житель города Октябрьск признался, что велосипед похитил из подъезда. Фото: ГУ МВД России по Самарской области

В Сызрани 26-летний парень украл велосипед и проехал на нем почти 30 километров, чтобы сдать в ломбард.

— Полицейские заметили велосипедиста, который не очень уверенно ехал, а во время беседы начал нервничать и не смог сказать, чей велосипед, — сообщили в ГУ МВД по Самарской области.

Молодого человека доставили в отдел полиции. Выяснилось, что ранее он был неоднократно судим за имущественные преступления. Житель города Октябрьск признался, что велосипед похитил из подъезда, где транспортное средство хранилось не пристегнутым противоугонным устройством.

Почти 30 километров проехал парень до Сызрани, надеясь попасть в ломбард. Хозяином велосипеда оказался 61-летний мужчина. Он оценил материальный ущерб с учетом износа в 5,5 тысяч рублей. В настоящий момент возбуждено уголовное дело, расследование продолжается. Похищенное имущество вернули законному владельцу.